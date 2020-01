Tuttosport titola: "Belotti e Sirigu, salvate il Toro!"

Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alla gara di Coppa Italia in programma oggi, soffermandosi ovviamente sulla squadra di Walter Mazzarri. "Belotti e Sirigu, salvate il Toro", titola il noto giornale sportivo torinese, che poi aggiunge: "Stasera a San Siro contro il Milan, i granata sono chiamati a riscattare l’umiliante 0-7 con l’Atalanta. In palio le semifinali con la Juve".