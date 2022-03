MilanNews.it

"Botman o Bremer: il Milan stringe", titola Tuttosport in prima pagina parlando delle mosse di mercato del club di via Aldo Rossi. "Rossoneri al lavoro per assicurarsi un difensore top", scrive il quotidiano torinese, che poi aggiunge: "L’olandese ha già detto sì, però il Lille vuole scatenare un’asta. Pressing per il granata".