Tuttosport titola: "Caduta libera Kessie"

"Caduta libera Kessie": è il titolo di oggi con cui Tuttosport apre le sue pagine dedicate al Milan. Venerdì contro l'Udinese, il centrocampista ivoriano tornerà titolare dopo due panchine di fila vista la squalifica di Bennacer, ma la questione del contratto in scadenza sta condizionando il suo rendimento. Al momento non ci sembrano esserci molto possibilità che il giocatore rinnovi con il club di via Aldo Rossi.