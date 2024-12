Tuttosport titola: "'Cattivissimo' Ibra: via D’Ottavio". Divergenze sull'addio di Abate e sulla gestione del figlio di Zlatan

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "'Cattivissimo' Ibra: via D’Ottavio". Antonio D’Ottavio è stato esonerato dal ruolo di direttore sportivo del Milan. Dopo l'arrivo in dirigenza di Zlatan Ibrahimovic, le sue mansioni sono cambiate ed è stato spostato sulla neonata Milan Futuro, ma la diversità di visioni sulla gestione della seconda squadra rossonera, dove è stato messo a capo Jovan Kirovski, arrivato dagli Usa per scelta dello svedese, hanno portato Ibra e D’Ottavio a diversi attriti.

Il quotidiano spiega che tra i temi controversi c'è in primis la scelta di mandare via Ignazio Abate, che sarebbe stata la scelta più logica per la guida tecnica di Milan Futuro, a seguito delle divergenze tra l’ex terzino e Ibra sulla gestione di Maximilian, il primogenito di Zlatan, che non veniva considerato pronto per giocare in Primavera dall'ex terzino rossonero. Ibra ha poi vietato a D’Ottavio l’ingresso a Milanello e alle partite di Milan Futuro.