Tuttosport titola così: "Bennacer batte forte il petto"

vedi letture

Nella conferenza stampa della vigilia, a Milanello ieri pomeriggio, al fianco di mister Stefano Pioli si è seduto il centrocampista rossonero Ismael Bennacer, che l'anno scorso nel quarto di andata di Champions League contro il Napoli fu decisivo. Il mediano algerino oggi sarà schierato, con ogni probabilità, dal primo minuto in mezzo al campo e in coppia con Tijjani Reijnders. Davanti a loro, in posizione intermedia tra centrocampo e attacco, agirà come di consueto Loftus-Cheek. Per commentare le sue parole, questa mattina, Tuttosport ha titolato così: "Bennacer batte forte il petto".

Nel pezzo viene riportata la frase di Bennacer sulla forza della rosa attuale del Milan anche in relazione a quella che due anni fa vinceva il titolo italiano: "Questo Milan è più forte dell'anno dello scudetto, ha qualità e un ottimo spirito, sul campo ognuno muore per l’altro. Per molti di noi questa Europa League può essere l’unica opportunità per vincere un trofeo del genere in carriera. E quando giochi una competizione così, non solo vuoi andare in finale, vuoi vincere, soprattutto quando sei al Milan". Poi un commento a margine sullo spettacolo di Real e City: "Quanti giocatori del Milan avrebbero potuto giocare quella partita? Tutti: loro sono forti, ma lo siamo anche noi".