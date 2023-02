Tuttosport titola così dopo le parole di Dimvula: "Leao, c'è solo il Milan"

MilanNews.it

L'edizione di questa mattina di Tuttosport ha titolato così stamattina dopo le parole di Ted Dimvula di ieri a Sky Sport che hanno confermato che le trattative tra il Milan e Leao procedono senza alcun punto di rottura troppo grande e con la chiara intenzione del portoghese di rimanere in rossonero: "Leao, c'è solo il Milan". E poi un virgolettato da ricondurre a Dimvula: "Dialogo aperto, vuol restare". Una boccata d'aria fresca per l'ambiente Milan in mezzo a tutte le difficoltà del momento e alle voci che erano state messe in giro sulla trattativa negli ultimi giorni, smentite anche dal club stesso.