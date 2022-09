Tuttosport titola così: "San Siro sogna la stella. Milan-Inter è già un bivio"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Tuttosport nella sua edizione odierna, dedica questo titolo al derby di Milano in programma quest'oggi alle 18: "San Siro sogna la stella. Milan-Inter è già un bivio". L'obiettivo dichiarato delle due milanesi per questa stagione è quello della seconda stella da cucirsi sul petto in eterno. La rincorsa parte già dal derby di oggi che, seppure arrivi a settembre e alla quinta giornata, potrebbe già rappresentare un bivio specialmente dopo che il Milan ha accumulato già due pareggi e l'Inter una sconfitta. Pioli ha caricato l'ambiente in conferenza stampa ieri: "Noi forti: dimostriamolo!". Simone Inzaghi non è stato da meno: "Vai Inter, sei da scudetto".