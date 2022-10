Tuttosport titola così su Brahim: "Diaz, vedi Torino e godi"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Uno dei protagonisti della sfida di domani sera tra Torino e Milan potrebbe essere Brahim Diaz che sembra essere in forma alla luce di quanto messo in mostra settimana scorsa contro il Monza. Il titolo di Tuttosport va anche a richiamare alcuni precedenti favorevoli allo spagnolo nella città piemontese: "Diaz, vedi Torino e godi". Infatti fu proprio a Torino nel 2021, in pochissimi giorni, che Brahim, nel finale della sua prima stagione al Milan, iniziò a essere determinante con i colori rossoneri addosso. Prima un gol alla Juve che aprì le danze a uno 0-3 schiacciante, poi qualche giorno più tardi un gol e un assist nello 0-7 con cui i rossoneri sconfissero i granata. In quella occasione Pioli si inventò l'innovazione tattica di un Brahim dietro le punte che di fatto è il ruolo che ancora oggi ricopre lo spagnolo quando scende in campo. In campo domani sera dobrebbe esserci ancora lui, costringendo De Ketelaere a un'altra panchina in campionato.