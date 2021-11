Tuttosport titola: "Diavolo Sassuolo, crisi Milan"

"Diavolo Sassuolo, crisi Milan. Clamoroso e inaspettato tonfo per Pioli" scrive Tuttosport che commenta così il ko del Milan in casa contro il Sassuolo. Passano gli emiliani per 3-1 con il gol di Scamacca, l'autorete di Kjaer e il tris di Berardi. Vittoria meritata da parte degli uomini di Dionisi ma "quest'anno il Sassuolo spaventava meno rispetto a quello spumeggiante di De Zerbi". Seconda sconfitta consecutiva, terza gara senza vittorie compreso il pari nel derby, in Serie A. Nonostante una buona partenza, è arrivato il ko per Pioli. E il Napoli scappa.