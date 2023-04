Tuttosport titola: "Diaz, cuore Milan ma decide il Real"

MilanNews.it

Tuttosport questa mattina dedica un approfondimento alla situazione di Brahim Diaz che sta vivendo una stagione da protagonista ma ancora non sa quale sarà il suo futuro. Il titolo recita: "Diaz, cuore Milan ma decide il Real". In questa annata lo spagnolo è finalmente diventato continuo e soprattutto decisivo nelle gare che contano. Dove giocherà l'anno prossimo, però, non è ancora certo: molto dipenderà dal Real Madrid e le sue intenzioni, richiamarlo per allungare la rosa, richiamarlo per rimetterlo in vendita a un prezzo più preciso oppure trattare con il Milan un prezzo più vantaggioso per i rossoneri.