Tuttosport titola dopo il derby: "Inter, atto di forza"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il titolo: "Inter, atto di forza". I nerazzurri dominano il derby con una doppietta di Lautaro Martinez e la rete di Romelu Lukaku: ora è davvero fuga per lo scudetto. Super Handanovic con tre miracoli in 52 secondi ad inizio ripresa. E a fine partita arriva la dedica di Antonio Conte a Mauro Bellugi: "E' per te".