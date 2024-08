Tuttosport titola: "E Camarda mette in ombra Jovic"

"E Camarda mette in ombra Jovic": titola così questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport che scrive che i tifosi milanisti vorrebbero vedere il giovane attaccante reduce dalla doppietta contro il Novara con il Milan Futuro in prima squadra come vice-Morata al posto di Luka Jovic, molto deludente sabato contro il Torino.

Dopo la sfida contro i piemontesi, Daniele Bonera, tecnico del Milan Futuro, ha commentato così la vittoria dei rossoneri e la doppietta di Camarda: "Cosa c’è in questa vittoria? C’è stato di tutto. Una situazione corale a livello tecnico, le parate del portiere, la difesa ha retto, abbiamo lottato e combattuto, abbiamo fatto giocate di qualità sugli esterni, Camarda ha finalizzato bene… Insomma, una partita che mi lascia soddisfatto. Ero curioso, mi chiedevo come avremmo reagito al primo schiaffo e abbiamo reagito alla grande".