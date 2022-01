Tuttosport titola: "Giacinti, voci di divorzio"

"Giacinti, voci di divorzio", titola il quotidiano Tuttosport parlando del Milan femminile. Le rossonere sfideranno stamane la Roma nella semifinale di Supercoppa Italiana e lo faranno senza il capitano. Valentina, infatti, non è stata convocata per il match di oggi: dal club fanno sapere che il motivo è legato alla sua condizione fisica (si è allenata solo un giorno con la squadra a causa dei noti problemi al tendine d’Achille), ma questa assenza suona quasi come un segnale di separazione. Stando a quanto riferito sempre da Tuttosport, l’incontro di lunedì con la dirigenza non è servito a ripianare i rapporti con il tecnico Ganz, una frattura che, a quanto pare, è lontana dal poter essere ricomposta.