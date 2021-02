Tuttosport titola: "Gigio-Ibra: Raiola è in azione"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "Gigio-Ibra: Raiola è in azione". Per trattare i rinnovi del portiere e dell'attaccante, il Milan sta parlando con Mino Raiola che cercherà come sempre di strappare le migliori condizioni possibili per i suoi assistiti. Queste le parole di ieri del procuratore italo-olandese: "Gigio deve essere lasciato in pace perché sta cercando di fare una cosa importantissima per il Milan e per la sua carriera, il resto si fa nelle retrovie, senza di voi e senza che nessuno sappia niente o ne parli. E così sarà per sempre. Ibra? L’unico che poteva salvare il Milan. E così è stato. Non so quali siano le sue intenzioni, ma è uno che migliora tutti, è altruista e serviva al Milan per tornare al posto dove doveva andare. Lo hanno capito, sono contentissimo per lui, per il Milan e per i tifosi del Milan".