Tuttosport titola: "Gimenez, un gol per Roma"

"Gimenez, un gol per Roma" è il titolo odierno di Tuttosport su Santiago Gimenez che domenica a Venezia è tornato finalmente a segnare. Il gol gli mancava addirittura dal 18 febbraio contro il Verona a San Siro. Oltre due mesi a secco sono stati un digiuno infinito per l'attaccante messicano che spera di ritrovare fiducia e serenità dopo questa rete.

Il grande obiettivo del Milan in questo finale di stagione è sicuramente la finale di Coppa Italia contro il Bologna in programma il prossimo 14 maggio. Gimenez, se dovesse segnare ancora nelle gare di campionato contro Genoa e Bologna, potrebbe sperare in una maglia da titolare allo stadio Olimpico di Roma, anche se il favorito al momento, se dovesse recuperare al meglio dalla lombalgia, è Luka Jovic.