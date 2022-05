Tuttosport titola in apertura: "Ibra choc, ma non si ritira"

MilanNews.it

La notizia del giorno in casa Milan riguarda l'operazione al ginocchio di Zlatan Ibrahimovic e, di conseguenza, ciò che sarà il futuro del fuoriclasse svedese su cui ancora non si sono sciolte le riserve. Tuttosport, nella sua edizione odierna, titola così in taglio basso: "Ibra choc, ma non si ritira". Infatti l'intervento come tempi di recuperi lascerà strascichi pesanti dal momento che Zlatan dovrà osservare uno stop di almeno 8 mesi; nonostante questo lo svedese pensa al rinnovo e il Milan pare disposto ad aspettarlo.