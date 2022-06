Tuttosport titola in apertura: "Maldini, il giallo del rinnovo frena il Milan"

MilanNews.it

Anche nella prima pagina di Tuttosport oggi in edicola si parla del rinnovo della dirigenza rossonera e degli effetti che sta avendo il mancato accordo fino a questo momento. Nel titolo in taglio laterale della prima pagina si legge: "Maldini, il giallo del rinnovo frena il Milan". L'accordo tra club e direttore dell'area tecnica e Massara ancora non è stato trovato e la situazione appare sempre più mesteriosa. La certezza è che finchè non sarà messo nero su bianco il fatto che si continuerà con il duo dirigenziale attuale, il mercato non potrà sbloccarsi.