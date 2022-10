Tuttosport titola in taglio laterale: "Mago Potter fa sparire il Milan"

MilanNews.it

"Mago Potter fa sparire il Milan", questo il titolo scelto dall'edizione odierna di Tuttosport per fotografare in prima pagina la prestazione del Milan a Londra contro il Chelsea. I blues vincono 3-0 e non lasciano scampo al Milan che nell'arco dei 90 minuti creano una vera sola palla gol con una accelerata di Leao non capitalizzata da De Ketelaere e Krunic. Ora il cammino in Champions si fa più duro per i rossoneri che martedì ospiteranno gli uomini di Potter per la rivincita.