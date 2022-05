Tuttosport titola: "Innesti di qualità per la Champions: quattro regali, uno per reparto"

MilanNews.it

Il mercato non va mai in vacanza, neanche con una lotta scudetto così serrata come quella di quest'anno. Tuttosport oggi in edicola recita così: "Milan. Innesti di qualità per la Champions". Secondo il quotidiano sportivo il club rossonero, soprattutto in caso di vittoria del campionato, vorrebbe regalarsi un rinforzo per reparto. I nomi sono sempre quelli di Botman, Sanches e Origi, a cui si è aggiunto nelle ultime ore anche quello di Brekalo.