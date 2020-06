I due club di Milano sognano, o meglio, progettano in sinergia un nuovo stadio, ma non tutti in città sono entusiasti della cosa. "Inter e Milan, giù le mani da San Siro", titola in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che poi aggiunge: "Petizione degli abitanti del quartiere su change.org". Alcuni cittadini, dunque, protestano, ma la trattativa tra le due società e il Comune procede spedita.