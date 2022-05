Tuttosport titola: "Investcorp si ritira e Red Bird accelera"

MilanNews.it

Anche Tuttosport mette la lente di ingrandimento sulla cessione del Milan che ha subito un'ennesima svolta con l'annuncio nella giornata di ieri del presidente esecutivo di Investcorp Alardhi del ritiro del fondo arabo dalla corsa agli uffici di via Aldo Rossi. Il titolo recita: "Investcorp si ritira e Red Bird accelera". Viene riportato come il fondatore del fondo americano interessato ai rossoneri, Gerry Cardinale, sia sbarcato a Milano e come gli studi legali stiano preparando il contratto che va in via di definizione.