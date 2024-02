Tuttosport titola: "Jovic: due turni e chance a Rennes"

Il Corriere dello Sport questa mattina analizza il prossimo futuro di Luka Jovic, non dunque cosa succederà quest'estate ma quello che accadrà nelle prossime settimane in seguito all'espulsione rimediata dal serbo in casa del Monza. Ieri sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo e Jovic si è guadagnato due giornate di squalifica per la manata rifilata ad Armando Izzo. Questa mattina Tuttosport titola così: "Jovic: due turni e chance a Rennes".

La doppia giornata di squalifica toglierà Jovic dalla lista dei convocati di Stefano Pioli per due big match molto importanti di campionato: domenica contro l'Atalanta e il venerdì successivo a Roma contro la Lazio. Questo, inevitabilmente, chiamerà Giroud agli straordinari ed è per tale ragione che domani contro il Rennes, il tecnico rossonero potrebbe decidere di riproporre nuovamente Jovic dal primo minuto: sfrutterebbe l'ex Fiorentina e non costringerebbe il francese a tre gare importanti da titolare.