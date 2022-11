Tuttosport titola: "Kalulu rinnova al 2027 e si tratta con Bennacer. Ma su Leao c'è il Real"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Capitolo rinnovi sempre caldo in casa Milan. L'edizione di questa mattina di Tuttosport ha titolato così: "Kalulu rinnova al 2027 e si tratta con Bennacer. Ma su Leao c'è il Real". Ieri è arrivato il prolungamento per cinque anni di Pierre Kalulu che ha anche ricevuto un importante aumento dell'ingaggio: dai 400mila euro percepiti a 2 milioni più bonus. Intanto il Milan continua a trattare con Ismael Bennacer e questa pausa per il Mondiale, a cui l'Algeria non parteciperà, potrebbe giovare. Su Leao invece si sarebbero accesi i riflettori del Real Madrid.