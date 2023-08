Tuttosport titola: "Krunic, il Milan tiene alto il muro"

Il Fenerbahçe non sembra voler mollare l'osso. Il club turco pressa per Rade Krunic: l'offerta al giocatore è molto alta, più del doppio rispetto a quanto il bosniaco percepisce a Milano, ma quella al club rossonero è molto risicata. Sul piatto, al momento, ci sono 7 milioni ma il Milan valuta il suo centrocampista almeno il doppio. Per questo oggi Tuttosport scrive: "Krunic, il Milan tiene alto il muro".

Ma non si tratta solamente di una questione economica: con l'infortunio di Bennacer, Rade inizierà la stagione come titolare e per tutto il precampionato è stato provato come vertice basso del centrocampo rossonero. Cederlo sarebbe mettere un grande ostacolo tra le ruote di Pioli e il suo staff. Per questo si accetteranno solo offerte davvero irrinunciabili. Contestualmente, per far stare tranquillo anche Krunic, è possibile che si lavorerà a un rinnovo più adeguamento del suo attuale contratto.