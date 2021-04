Sul quotidiano Tuttosport, per la precisione a pagina 13, si parla di uno dei protagonisti della squadra di Pioli. "La scalata di Hauge", titola il noto quotidiano sportivo torinese, che poi aggiunge: "Dopo un inverno in... letargo, contro la Sampdoria ha cominciato a spingere il Milan verso la Champions. Ha pagato la stanchezza per aver saltato le vacanze. Per rifarsi ha giocato con la Primavera".