Tuttosport titola: "Le quattro fatiche di Zlatan"

"Le quattro fatiche di Zlatan". È il titolo che il quotidiano Tuttosport dedica questa mattina a Ibrahimovic. Si tratta di obiettivi - personali e di squadra - che il campione rossonero intende raggiungere in questa stagione. Prima di tutto "dare al Milan lo scudetto", poi "ritornare re dei bomber". Ibra, ovviamente, sta pensando anche al futuro. Non c’è dubbio sul fatto che "tutti tifano per il rinnovo", Pioli compreso. Saranno mesi intensi, dunque, per Ibrahimovic, "sognando l’Europeo". Già, perché lo svedese sta pensando anche al ritorno in nazionale.