Tuttosport titola: "Leao fuori al 45'. 'Non stava bene'"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Leao fuori al 45'. 'Non stava bene'". Dopo tre gol in due partite, Rafael Leao non è riuscito a segnare per la terza gara di fila. Il portoghese, partito titolare in coppia con Santiago Gimenez, è rimasto in campo solo 45' prima di essere sostituito all'intervallo da Christopher Nkunku. Un cambio che ha sorpreso tutti, ma che è stato spiegato così nel post-partita da Massimiliano Allegri in conferenza stampa:

"Aveva un problema all'anca contro il Pisa. Stasera non stava benissimo e chi è subentrato davanti ha fatto molto bene. Vincere le partite è sempre complicato, ma sono soddisfatto dello spirito del gruppo. Giocare con umiltà e rispetto sapendo che per portarla a casa bisogna fare a casa".

