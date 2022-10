Tuttosport titola: "Leao, trionfo e rinnovo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Leao, trionfo e rinnovo". Ieri sera il portoghese ha ricevuto il premio di miglior giocatore dello scorso campionato, mentre oggi è atteso a Casa Milan suo papà per incontrare i dirigenti rossoneri. Il ds Massara, presente anche lui ieri al Gran Galà del Calcio, è ottimista sul rinnovo dell'ex Lille: "Per quanto concerne il rinnovo siamo fiduciosi, vogliamo consolidare la crescita della squadra e stabilizzarla ad alti livelli di competitiva. Cercheremo di trovare una soluzione per continuare a lungo con Leao. Il papà è a cena qua e magari avremo modo di parlarci già stasera (ieri, ndr)".