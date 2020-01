Tuttosport titola: "Milan, 73 milioni congelati"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in merito alle situazioni di Piatek e Paquetà: "Milan, 73 milioni congelati". I due rossoneri, arrivati a Milanello un anno fa, non hanno convinto finora, ma non sarà facile per il Milan venderli: pagati rispettivamente 35 e 38 milioni di euro, il polacco e il brasiliano non possono essere ceduti in prestito o a prezzo di saldo. Dalla loro eventuale partenza, il club di via Aldo Rossi vuole monetizzare.