Tuttosport titola: "Milan con Giroud più Ibra di scorta"

"Milan con Giroud più Ibra di scorta". È il titolo che l’edizione odierna di Tuttosport dedica ai rossoneri in vita della sfida di Champions in programma questa sera allo stadio Do Dragão. "Sfida cruciale a Porto", scrive il noto quotidiano sportivo, che poi aggiunge: "Tocca ancora al francese mentre Pioli per Zlatan pensa a un impiego durante il match”. A proposito di Ibrahimovic, ieri l’allenatore milanista ha dichiarato: "Non è pronto per giocare subito".