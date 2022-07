Tuttosport titola: "Milan, è ora di spendere"

MilanNews.it

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Milan, è ora di spendere". Finora i rossoneri hanno chiuso due riscatti (Florenzi e Messias), un acqusito a costo zero (Origi) e ci sono stati anche due rientri alla base dai prestiti, vale a dire Pobega dal Torino e Adli dal Bordeaux. Mentre le altre squadre che contenderanno lo scudetto al Diavolo si sono già rinforzare, il club di via Aldo Rossi deve ancora muoversi sul mercato per cercare innesti importanti in grado di aumentare la qualità della rosa milanista.