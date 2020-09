Tuttosport titola: "Milan, è qui la festa"

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport dedica ampio spazio in prima pagina alle vicende della società milanista, tra mercato e campo. "Milan, è qui la festa", titola in taglio alto il noto giornale sportivo, che poi aggiunge: "Tonali firma, Brahim Diaz segna il primo gol in rossonero nell’amichevole contro il Vicenza (5-1): Pioli sorride in vista del preliminare di Europa League. Tatarusanu sarà il vice Donnarumma".