Tuttosport titola: "Milan, esame di maturità"

Il quotidiano Tuttosport pone l’accento sull’impegno europeo del Milan. "Esame di maturità", titola il noto giornale sportivo, che poi aggiunge: "Questa sera a Lille non c’è solo da vendicare il pesante ko dell’andata". La squadra, infatti, dovrà dimostrare di sapersela cavare anche senza un campione come Ibrahimovic. Con Pioli e Murelli sempre fermati dal Covid, sarà ancora Bonera a guidare i rossoneri dalla panchina: "Non giochiamo per il pari", ha dichiarato ieri in conferenza stampa.