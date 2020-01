Tuttosport titola: "Milan, guarda che Ibra!"

E se Ibrahimovic giocasse già lunedì con la Sampdoria? Secondo Tuttosport, è difficile immaginare che lo svedese, qualora dovesse finire nella lista dei convocati, possa restare a guardare per tutta la partita. I tifosi fremono dalla voglia di vederlo in campo e potrebbero riempire San Siro. Non sarebbe un’idea così malvagia quella di buttare subito nella mischia Zlatan, uno che ha spesso lasciato il segno al debutto: con Psg, United e Galaxy, infatti, è andato in rete al primo colpo.