Tuttosport titola: "Milan, missione sorpasso"

"Milan, missione sorpasso": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che, battendo questa sera lo Spezia a San Siro, i rossoneri possono tornare in testa alla classifica della Serie A (l'Inter ha però una partita in meno). Stefano Pioli chiede ai suoi grande cinismo per tenere sempre più vivo il sogno scudetto: "Dobbiamo essere bravi a sfruttare ogni situazione favorevole" ha dichiarato ieri in conferenza stampa il tecnico rossonero.