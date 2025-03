Tuttosport titola: "Nuovo San Siro, la grana terreni"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina sul progetto del nuovo stadio di Milan e Inter: "Nuovo San Siro, la grana terreni". Se qualche giorno fa c'è stata l'apertura di un'inchiesta sulla vendita di San Siro e delle area limitrofe ai due club da parte della Procura di Milano, da novembre è aperto un fascicolo presso la Procura della Corte dei Conti, guidata da Paolo Evangelista. "Nel mirino dei pm 'contabili', che martedì sera hanno incontrato i colleghi milanesi per uno scambio di informazioni, c’è la valutazione dell’Agenzia delle Entrate: 73 milioni di euro per lo stadio e 124 per le zone limitrofe.

Cifre fortemente ribassate, come spiegato dall’ente erariale, per l’obsolescenza dell’impianto e le condizioni dell’area: il solo stadio, per esempio, subisce un deprezzamento di circa 158 milioni. È soprattutto la valutazione dei terreni, però, a non convincere le procure. Anzitutto, il suolo su cui sorge il Meazza è valutato poco più di 400 euro/mq: a dicembre 2024, la giunta comunale aveva stabilito per i vicini terreni dell'ippodromo un valore superiore ai 600 euro" scrive il quotidiano torinese.