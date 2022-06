Tuttosport titola: "Origi arriva, è però stallo sulle altre trattative"

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sulla situazione del mercato rossonero e titola: "Origi arriva, è però stallo sulle altre trattative". L'attaccante belga andato in scadenza con il Liverpool è finalmente atteso a Milano per la settimana prossima. Qui svolgerà le visite mediche e poi metterà la sua firma sul contratto. La situazione Maldini-Massara però non sblocca le altre trattative, quelle che hanno bisogno di un esborso economico per il cartellino. Bloccata la situazione Botman che sta lottando come un leone per vestire la maglia del Milan e bisognerà capire quanto ancora riuscirà a resistere e aspettare. Renato Sanches invece aspetta che Lille e Milan si vengano incontro sulla base di una cifra intorno ai 15 milioni di euro.