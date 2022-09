Tuttosport titola: "Pioli, spingi sui pedali. A Empoli è già una salitona"

MilanNews.it

Si avvicina sempre di più il ritorno in campo della Serie A, con il Milan che sarà ospite dell'Empoli sabato al Castellani. Tuttosport nella sua edizione giornaliera titola così: "Pioli, spingi sui pedali. A Empoli è già una salitona". Una partita che viene additata come pericolosa perchè precede il trittico Chelsea-Juve-Chelsea e perchè i rossoneri saranno in campo senza Maignan e Theo Hernandez, ovvero i giocatori che erano sempre stati titolari fino a questo momento. Il faro sarà sempre Giroud, mentre Rebic e Origi continuano a lavorare a parte.