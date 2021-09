Tuttosport titola: "Rebic vola, non per tutti"

"Rebic vola, non per tutti": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che l'attaccante croato ha iniziato alla grande la sua stagione con il Milan, ma continua a non essere convocato dalla Croazia dopo le critiche al ct Dalic al termine dell'ultimo Europeo. Di questo può essere contento Stefano Pioli che potrà continuare ad allenarlo a Milanello anche durante la prossima sosta per le nazionali ad ottobre.