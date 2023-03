Tuttosport titola: "Riecco Ibra-Lukaku. Alla Friends Arena scintille da derby"

MilanNews.it

© foto di Image Sport

La pausa per le nazionali può riportare vecchie rivalità alla luce, come succederà questa sera quando Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku si incroceranno a Stoccolma per la sfida tra Svezia e Belgio. Tuttosport titola ironizzando anche sul nome del teatro dell'incontro: "Riecco Ibra-Lukaku. Alla Friends Arena scintille da derby". I due non si sfidano dall'ultimo derby gicoato da Lukaku nel 2020-2021: quest'anno Ibra non era a disposizione in nessuno dei tre incontri e anche in un'eventuale semifinale di Champions non ci sarà l'incrocio di sguardi dal momento che lo svedese non è nella lista europea.