Tuttosport titola: "Rinnovo di Tonali ora a un passo"

"Rinnovo di Tonali ora a un passo", così titola questa mattina Tuttosport all'interno delle pagine dedicate al Milan. Ieri pomeriggio, proprio nelle ore in cui si svolgevano i sorteggi di Champions a Istanbul, la dirigenza rossonera incontrava a Casa Milan l'agente di Sandro Tonali, Giuseppe Riso. Sembra sempre più vicino l'accordo per il rinnovo fino a giugno 2027 con tanto di adeguamento fino a 2.5 milioni di euro, la cifra che guadagnava nel suo primo anno di Milan e che si era poi ridotto per rimanere rossonero.