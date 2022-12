Tuttosport titola sul club rossonero: "Inizia l'era Furlani"

MilanNews.it

Oggi 5 dicembre è un giorno a suo modo importante per la storia presente del Milan, tra partite dei Mondiali e ripresa degli allenamenti. Oggi, come titola Tuttosport nella sua edizione giornaliera "inizia l'era Furlani". Come annunciato già da tempo il 5 dicembre era il giorno fissato dal club rossonero per il passaggio di consegne tra Ivan Gazidis e Giorgio Furlani come amministratore delegato in via Aldo Rossi. Lascia il manager sudafricano dopo quattro anni a loro modo indimenticabili e subentra l'ex uomo di Elliott che, per il giornale piemontese, ha un obiettivo: "Dovrà aumentare i ricavi". Gazidis ha restaurato un edificio in decadenza, Furlani deve continuare ad ammodernarlo.