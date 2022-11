Tuttosport titola sulla nuova proprietà: "Tifosi? No, clienti. Il modello RedBird"

MilanNews.it

L'edizione di questa mattina di Tuttosport ha confezionato un approfondimento sul nuovo proprietario del Milan, RedBird, e sui progetti che questo fondo ha intenzione di attuare con il club rossonero. Il titolo dice: "Tifosi? No, clienti. Il modello RedBird". L'obiettivo di Gerry Cardinale è quello di riuscire a fidelizzare il più possibile gli svariati milioni di tifosi rossoneri presenti in giro per tutto il mondo. Non è un caso che abbia già creato degli Studios a Casa Milan: solo un primo assaggio del percorso che il nuovo numero uno del Milan vuole intraprendere a livello comunicativo.