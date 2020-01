Tuttosport titola: "Suso per Under, l’idea del Milan"

Suso ha ribadito al Milan la sua intenzione di lasciare il club. Dal canto loro, i dirigenti rossoneri hanno aperto alla cessione, ma solo se arriveranno offerte importanti. I vertici di via Aldo Rossi vogliono monetizzare, ma sarebbero favorevoli anche a uno scambio con Under. Tuttavia, come riporta Tuttosport, la Roma, che vorrebbe anche un conguaglio a suo favore, non vuole cedere il giocatore turco adesso, anche perché l’infortunio di Zaniolo potrebbe dargli maggiore spazio e quindi la possibilità di rivalutarsi in vista di giugno.