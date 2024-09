Tuttosport titola: "Theo ora è pure un caso nazionale"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Theo ora è pure un caso nazionale". Non è periodo positivo per Theo Hernandez che, dopo le prime prestazioni deludenti con il Milan e il caso del cooling break, ha ricevuto negli ultimi giorni dure critiche anche in nazionale. Il terzino francese ha avuto un avvio di stagione pieno di ombre, serve una scintilla e chissà che non possa arrivare nel derby di Milano in programma tra due settimane.

Sullo sfondo rimane poi sempre la questione del rinnovo di contratto con il Milan: il suo contratto scade nel 2026 e il dialogo tra le parti va avanti da qualche settimane, anche se per il momento non è stata ancora trovata un'intesa. Durante l'estate non sono mancate le voci su un suo possibile addio, ma alla fine Theo è rimasto in rossonero.