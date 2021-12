Tuttosport titola: "Tonali, prove da leader"

"Tonali, prove da leader": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che, senza Kessie e Bennacer che saranno impegnati nelle prossime settimane nella Coppa d'Africa, dovrà essere Sandro a prendere in mano il centrocampo del Milan. La crescita dell'ex Brescia in questa stagione è stata esponenziale e in via Aldo Rossi stanno già pensando di adeguargli il contratto dopo il taglio dell'ingaggio di questa estate per favorire il suo acquisto.