Tuttosport titola: "Virata Milan: assalto a Diallo"

Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina pone l’accento in prima pagina sulle strategie di mercato della società milanista in vista della sessione invernale. “Virata Milan: assalto a Diallo”, titola il noto giornale torinese, che poi aggiunge: “Il Lille fa muro per Botman”, per questo Maldini sta pensando di puntare sul difensore del Psg. Intanto il patron del Pisa ha dichiarato: “Rossoneri su Lucca”.