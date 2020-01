Il Milan continua a seguire con grande interesse Jean-Clair Todibo, ma sta iniziando a spazientirsi: come spiega stamattina Tuttosport, il club di via Aldo Rossi non vuole cedere alla richiesta del Barcellona che ha proposto solo sei mesi di prestito secco. Lo stesso difensore francese non disdegnerebbe questa ipotesi, in quanto non vorrebbe lasciare definitivamente i blaugrana.