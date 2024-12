Tuttosport: "Toh, Fonseca elogia Gasp e punge Leao"

"Toh, Fonseca elogia Gasp e punge Leao": titola così questa mattina Tuttosport che riporta le parole di ieri di Paulo Fonseca in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan. Il portoghese ha esaltato il tecnico dei nerazzurri Gasperini: "Non si vedeva giocare una squadra così, uomo a uomo, da tanto tempo. Il calcio è come la vita: ciclico. Gasperini è stato pioniere a giocare così. Adesso tutti in Europa hanno la consapevolezza che è difficile affrontare squadre come l'Atalanta. Ci sono tante squadre che seguono lo stesso modello dell'Atalanta. L'altro giorno stavo guardando un articolo scritto in Germania, ci sono tante squadre che giocano così adesso. Il Bayern gioca così, lo Stoccarda anche... Hanno seguito le idee dell'Atalanta e di Gasperini. È un punto di riferimento a livello internazionale il loro modo di giocare".

Durante la conferenza è stata fatta una domanda anche su Rafael Leao e la sua crescita nelle ultime settimane. Ecco la risposta di Fonseca: "È la realtà, non è un'impressione. Penso che Rafa ha ancora margine per migliorare. Ha fatto bene nelle ultime partite, anche per atteggiamento difensivo. Sono totalmente soddisfatto? No. Ha capacità per fare meglio. La testa di Rafa deve essere improntata sul fare meglio. Ha fatto 5 gol, deve avere in testa di farne 20. Quando abbiamo le capacità dobbiamo pretendere tanto da noi stessi. Deve essere ambizioso per fare sempre meglio. È sulla strada giusta ma non deve fermarsi adesso".