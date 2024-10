Tuttosport: "Toh, pure Fonseca si arrabbia"

vedi letture

Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Toh, pure Fonseca si arrabbia". Ieri, nella conferenza stampa di vigilia di Milan-Udinese, il tecnico portoghese ha speso parole piuttosto dure nei confronti della sua squadra: "Io non chiudo gli occhi di fronte ai problemi, li affronto ed è quello che ho fatto per quanto visto a Firenze. Dite che la mia leadership appare silenziosa? Ma io non sono un attore, non devo dimostrare nulla all’esterno. Quello che penso, lo dico faccia a faccia con i giocatori nello spogliatoio. Se abbiamo un problema, non mi frega un ca..o del nome del giocatore. Non mi giro di lato, guardo frontalmente la squadra o il giocatore e affronto il problema, spiegando cosa si è sbagliato.

Se punirò qualcuno? Vediamo. Io penso molto allo spirito di squadra, per me nessun calciatore è più importante del Milan e quando qualcuno sbaglia deve prendersi le proprie responsabilità. Se qualcuno sbaglia sotto l’aspetto dello spirito di squadra, per me diventa difficile".